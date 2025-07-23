Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Радимов рассказал, в какой футбол будут играть «Крылья» при Адиеве

Бывший полузащитник сборной, самарского клуба и петербургского «Зенита» поделился своими замечаниями по игре волжан после первого тура.

Источник: МК.RU Самара

Бывший полузащитник сборной, самарского клуба и петербургского «Зенита» поделился своими замечаниями по игре волжан после первого тура.

«Зелено-бело-синие» начали чемпионат с регионального дерби против тольяттинского «Акрона». Последние были в роли хозяев и открыли счет под конец первого тайма. Это сделал Йонуц Неделчару. А на 56-й минуте Вадим Раков сравнял — 1:1 (6+). Разошлись ничьей.

Сейчас подопечные Магомеда Адиева идут на шестом месте в Премьер-лиге, соседи — восьмые. Следующий матч состоится 25 июля. Примут «Пари НН» (6+).

«Было понятно, что будут делать в этом матче. Действовали строго в обороне, четко и быстро доставляли мяч вперед, поэтому играл сын Бобра молодой (Иван) и Раков. Получалось-то многое. Другое дело, не хватало мастерства ни тому, ни другому. Но, в принципе, все правильно строили против такого “Акрона”, который любит мяч держать и пытается позиционно атаковать», — заметил Владислав Радимов.

Отдельно в разговоре с «РБ Спорт» высказался о моментах с пропущенным и забитым мячами:

«Гол в конце первого тайма был совсем ненужный. Не досмотрели сами. Ответный от Ракова тоже получился на пространстве — отобрали в середине, убежали и воткнули мяч. Такие “Крылья” будем наблюдать при Адиеве весь год. Строго в обороне, тяжело их вскрыть и быструю контратаку».

Недавно выяснили, сколько легионеров в заявках «Акрона» и «КС» к началу сезона РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше