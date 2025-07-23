Владислав Радимов рассказал, в какой футбол будут играть «Крылья» при Адиеве

Бывший полузащитник сборной, самарского клуба и петербургского «Зенита» поделился своими замечаниями по игре волжан после первого тура.
«Зелено-бело-синие» начали чемпионат с регионального дерби против тольяттинского «Акрона». Последние были в роли хозяев и открыли счет под конец первого тайма. Это сделал Йонуц Неделчару. А на 56-й минуте Вадим Раков сравнял — 1:1 (6+). Разошлись ничьей.
Сейчас подопечные Магомеда Адиева идут на шестом месте в Премьер-лиге, соседи — восьмые. Следующий матч состоится 25 июля. Примут «Пари НН» (6+).
«Было понятно, что будут делать в этом матче. Действовали строго в обороне, четко и быстро доставляли мяч вперед, поэтому играл сын Бобра молодой (Иван) и Раков. Получалось-то многое. Другое дело, не хватало мастерства ни тому, ни другому. Но, в принципе, все правильно строили против такого “Акрона”, который любит мяч держать и пытается позиционно атаковать», — заметил Владислав Радимов.
Отдельно в разговоре с «РБ Спорт» высказался о моментах с пропущенным и забитым мячами:
«Гол в конце первого тайма был совсем ненужный. Не досмотрели сами. Ответный от Ракова тоже получился на пространстве — отобрали в середине, убежали и воткнули мяч. Такие “Крылья” будем наблюдать при Адиеве весь год. Строго в обороне, тяжело их вскрыть и быструю контратаку».
Недавно выяснили, сколько легионеров в заявках «Акрона» и «КС» к началу сезона РПЛ.
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