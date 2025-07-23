Белгидромет сказал о недолгой передышке от дождей в Беларуси

Специалист, говоря про сильный ливень, который обрушился на Минск утром 23 июля (подробнее — здесь), пояснила: это связано в влиянием активного фронтального раздела. Грицкевич уточнила, что в период с 06.00 до 10.00 по городу выпало от 8 до 22 миллиметров осадков, что составляет до 23% от климатической нормы.