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Белгидромет сказал о недолгой передышке от дождей в Беларуси

Белгидромет пообещал белорусам недолгую передышку от дождей.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет сказал о недолгой передышке от дождей в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

Специалист, говоря про сильный ливень, который обрушился на Минск утром 23 июля (подробнее — здесь), пояснила: это связано в влиянием активного фронтального раздела. Грицкевич уточнила, что в период с 06.00 до 10.00 по городу выпало от 8 до 22 миллиметров осадков, что составляет до 23% от климатической нормы.

— В течение дня зона осадков, связанная с фронтальным разделом, будет медленно покидать столичный регион, и уже в ближайшие сутки, в четверг, погода возьмет передышку от дождей. Правда, она будет недолгой, — акцентировала внимание представитель Белгидромета.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов назвал белорусам неутешительный прогноз с ливнями и шквалами с 21 по 27 июля: «Июль — самый грозовой месяц».

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