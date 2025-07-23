Белгидромет сказал о недолгой передышке от дождей в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.
Специалист, говоря про сильный ливень, который обрушился на Минск утром 23 июля (подробнее — здесь), пояснила: это связано в влиянием активного фронтального раздела. Грицкевич уточнила, что в период с 06.00 до 10.00 по городу выпало от 8 до 22 миллиметров осадков, что составляет до 23% от климатической нормы.
— В течение дня зона осадков, связанная с фронтальным разделом, будет медленно покидать столичный регион, и уже в ближайшие сутки, в четверг, погода возьмет передышку от дождей. Правда, она будет недолгой, — акцентировала внимание представитель Белгидромета.
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