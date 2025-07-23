В Красноярском крае завершены работы по капитальному ремонту 457 домов

В Красноярском крае успешно завершены работы по капитальному ремонту в 457 многоквартирных домах.
В рамках программы были обновлены крыши в 137 домах, что значительно улучшит защиту от осадков и продлит срок службы зданий.
Также проведены работы по модернизации систем газоснабжения в 45 домах, что повысит безопасность и надежность газораспределения. В 57 домах обновлены инженерные системы водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, что обеспечит комфортное проживание жителей и снизит риск аварий.
Кроме того, в шести подвалах и 20 фасадах проведены ремонтные работы, а в 84 домах обновлены системы электроснабжения, что повысит надежность энергоснабжения и снизит риск перебоев.
Особое внимание уделено модернизации лифтового оборудования: в 108 домах установлены новые лифты, что сделает перемещение по этажам более безопасным и комфортным для жителей, особенно для маломобильных граждан.
Эти работы направлены на улучшение условий проживания граждан и повышение уровня комфорта в многоквартирных домах края.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на улице Свердловской в Красноярске завершили масштабный ремонт.