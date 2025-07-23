В Красноярском крае завершены работы по капитальному ремонту 457 домов

Также проведены работы по модернизации систем газоснабжения в 45 домах, что повысит безопасность и надежность газораспределения. В 57 домах обновлены инженерные системы водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, что обеспечит комфортное проживание жителей и снизит риск аварий.