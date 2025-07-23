Посылки в Молдову станут «золотыми» — покупки на Temu резко подорожают: Власти намерены обложить налогом все отправления, даже есть стоимость бандероли 1 евро — онлайн-торговля и подарки от диаспоры по

Президент клуба Александру Бурдейный заявил, что в прошлом году в Республике Молдова было зарегистрировано около 3 миллионов посылок, 90% из которых поступили из Китая. Это на 30% больше, чем в предыдущем году. Их оценочная стоимость с учётом торговой наценки составила около 300 миллионов евро.