Посылки в Молдову станут «золотыми» — покупки на Temu резко подорожают: Власти намерены обложить налогом все отправления, даже есть стоимость бандероли 1 евро — онлайн-торговля и подарки от диаспоры по

Значительный рост количества онлайн-заказов из Китая за последние два года оказывает давление на экономику Молдовы. В этой связи власти рассматривают возможность введения налогов на все посылки, включая посылки стоимостью менее 150 евро, для защиты местных производителей и сокращения бюджетных потерь. Эта тема обсуждалась на встрече, организованной экономическим пресс-клубом, сообщает IPN.
Президент клуба Александру Бурдейный заявил, что в прошлом году в Республике Молдова было зарегистрировано около 3 миллионов посылок, 90% из которых поступили из Китая. Это на 30% больше, чем в предыдущем году. Их оценочная стоимость с учётом торговой наценки составила около 300 миллионов евро.
По оценкам, Молдова ежегодно теряет около 100 миллионов евро из-за отсутствия налогообложения таких покупок. В Европе объём импорта посылок низкой стоимости из Китая составляет около 4 миллиардов евро. В этом контексте Европейский союз принимает меры по налогообложению всех посылок, независимо от стоимости, чтобы ограничить влияние импорта на внутренние рынки.
Со своей стороны, экономические агенты сообщают о неравенстве в трансграничной онлайн-торговле и утверждают, что отсутствие налогообложения посылок стоимостью менее 150 евро серьёзно влияет на малый бизнес в Республике Молдова. Они требуют облагать налогом все посылки, независимо от стоимости, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию между местными торговцами, которые платят налоги, и международными платформами, которые этого не делают.
Среди предлагаемых предпринимателями решений — применение таможенных пошлин, начиная с минимальной цены посылки, запрет на доставку в отсутствие получателя, а также обязанность международных торговых площадок регистрироваться в целях налогообложения в Молдове и уплачивать НДС с онлайн-продаж.
В настоящее время на посылки стоимостью больше 150 евро, например, 200 евро, надо оплатить НДС и пошлину (до 15%) около 70 евро. И все равно это получается выгоднее, чем покупать такой же китайский товар в Молдове за 350−400 евро.
Дороже станут не только покупки онлайн из Китая, но и посылки, которые шлет родственникам диаспора.
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