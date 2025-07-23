Призыв круглый год: что изменится для россиян после принятия закона

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Какие корректировки предполагает законопроект и что может измениться для призывников — в материале «Вечерней Москвы».
Медосмотр, профотбор и призыв круглый год.
Внесенный в Госдуму документ предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. В настоящее время призыв осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Поправки, которые предусматривают возможность призывать военнообязанных на срочную службу, могут быть внесены в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и закон «Об альтернативной гражданской службе».
В пояснительной записке к законопроекту авторы указали, что призыв на военную службу — это не только явка по повестке военного комиссариата, но и ряд других необходимых процедур, в числе которых медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.
Предполагается, что круглогодичное проведение призыва позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.
— (Призывные пункты. — прим. «ВМ») будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут, — объяснил смысл законопроекта Картаполов.
Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть сроки подачи заявления о замене военной службы на альтернативную гражданскую для граждан, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения:
до 1 апреля — с 1 октября по 31 декабря текущего года;до 1 октября — с 1 апреля по 15 июля следующего года.
Почему мужчины предпочитают оставаться холостяками.
Граждане, которые пользуются отсрочками от призыва, согласно законопроекту могут попросить о замене военной службы на альтернативную в течение десяти дней со дня прекращения основания для отсрочки. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.
Что изменится для призывников.
Адвокат по военным делам Максим Сикач объяснил, что в последние несколько лет все шло именно к такому логическому завершению в виде обсуждаемого законопроекта.
— Все изменения в области военного призыва были устремлены к этому, в том числе и к повышению призывного возраста. Вопрос был только в том, когда это произойдет, — рассказал эксперт.
По его словам, в случае принятия законопроекта потенциальные призывники могут лишиться «окна возможности» между весенним и осенним призывами — быстрого восстановления на учебе после исключения из университета. В случае принятия этих поправок «окна» больше не будет, и после отчисления гражданин сразу может попасть в армию.
— Плюс заключается в том, что у призывников появится возможность пройти медкомиссию, установить свою категорию годности и не ждать для этого начала призыва, — отметил адвокат.
Повестки после принятия законопроекта будут приходить круглогодично. По мнению собеседника «ВМ», это логично с учетом начала работы электронного реестра повесток — теперь ее не придется рассылать на бумаге, что упростит вопрос призыва на военную службу.
Расширят ли полномочия пограничной службы.
На следующий день после внесения законопроекта о круглогодичном призыве в Госдуму Telegram-канал Mash сообщил о новых мерах, которые будут применяться против россиян, уклоняющихся от службы в армии. В публикации утверждалось, что сотрудники пограничных служб теперь имеют доступ к реестру воинского учета, а значит, видят повестки, направленные гражданам. Если на паспортном контроле выяснится, что человек уклоняется от службы, то с ним якобы будут проводить воспитательные беседы и вручать ему письменное уведомление о том, что за неявку в военкомат может грозить уголовная ответственность.
Призыв в армию: с какими болезнями не берут на службу.
Сикач предположил, что эта новость может быть частично правдивой, но может оказаться и попыткой запугать потенциальных желающих уехать в преддверии возможного круглогодичного призыва.
— Тем более, что у пограничной службы на данный момент нет полномочий выносить какие-либо предостережения, уведомлять о том, что при наличии повестки в случае выезда за границу может быть привлечение к уголовной ответственности, — отметил эксперт.
По его словам, в этой новости «истина может быть где-то посередине». Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что круглогодичный призыв в армию позволит уменьшить количество уклонистов и увеличить число личного состава российских войск, чтобы «быть готовыми ко всему».