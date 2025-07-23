Призыв круглый год: что изменится для россиян после принятия закона

На следующий день после внесения законопроекта о круглогодичном призыве в Госдуму Telegram-канал Mash сообщил о новых мерах, которые будут применяться против россиян, уклоняющихся от службы в армии. В публикации утверждалось, что сотрудники пограничных служб теперь имеют доступ к реестру воинского учета, а значит, видят повестки, направленные гражданам. Если на паспортном контроле выяснится, что человек уклоняется от службы, то с ним якобы будут проводить воспитательные беседы и вручать ему письменное уведомление о том, что за неявку в военкомат может грозить уголовная ответственность.