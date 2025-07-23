В Братске строится и ремонтируется несколько социальных объектов

Во время визита на территорию Игоря Кобзева делегация членов регионального правительства посетила три школы. Две из них ремонтируются. Это средняя школа № 101 в Вихоревке и школа № 6 имени А. В. Синицына в микрорайоне Порожский. Обе должны открыться уже в этом году. Еще одна находится в стадии строительства, это будущая школа в микрорайоне № 26 Братска. Это учебное учреждение, рассчитанное на 1275 учащихся, станет самым большим в городе.