В Братске строится и ремонтируется несколько социальных объектов

В минувшие выходные в Братске и Братском районе побывал с рабочим визитом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его поручению министр строительства региона Алексей Емелюков проверил, как идут строительство и капитальный ремонт на местных социальных объектах.
Так, капитально ремонтируется Дом спорта им. Ленинского комсомола в Падуне. Здание, построенное 65 лет назад, в этом нуждалось. Рабочие уже успели утеплить и облицевать фасад, выполнить другие необходимые работы, в настоящий момент ведется устройство инженерных систем, в том числе усиливающих безопасность. Объект должен быть сдан до конца текущего года.
Завершен капитальный ремонт в помещении Центральной городской библиотеки им. И. З. Черемных.
— По всем объектам держим на особом контроле сроки и качество работ, а также оперативно решаем возникающие вопросы, чтобы объекты вводились в эксплуатацию без задержек, — подчеркнул Алексей Емелюков.
Кроме того, готовится документация для проведения капремонта в библиотеке семейного чтения № 1 имени Г. Михасенкова и Музее истории «Братскгэсстроя». Планируется, что он пройдет в 2026—2027 годах.
Во время визита на территорию Игоря Кобзева делегация членов регионального правительства посетила три школы. Две из них ремонтируются. Это средняя школа № 101 в Вихоревке и школа № 6 имени А. В. Синицына в микрорайоне Порожский. Обе должны открыться уже в этом году. Еще одна находится в стадии строительства, это будущая школа в микрорайоне № 26 Братска. Это учебное учреждение, рассчитанное на 1275 учащихся, станет самым большим в городе.