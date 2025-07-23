Спасатели Красноярского края помогли туристке в природном парке «Ергаки»

В природном парке «Ергаки» Красноярского края спасатели оказали помощь туристке Ольге, которая испытывала проблемы со здоровьем во время похода.
Ольга с сестрой отправились в 8-дневный поход по стандартному маршруту: стоянка «Перекресток» и озеро Художников. Однако у Ольги внезапно отекло лицо и поднялось давление.
Туристки решили переждать, но состояние Ольги не улучшалось, и они приняли решение вернуться. Добравшись до визит-центра, им посоветовали обратиться за помощью в Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России.
Спасатели оперативно оказали Ольге первую помощь, сделав укол, после чего отек быстро спал. Кроме медицинской помощи, спасатели накормили туристок и дали рекомендации по дальнейшему маршруту до Абакана.
Ольга выразила благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь. Спасателем, который помог Ольге, оказался Владимир Мананенков, недавно поступивший на службу в МЧС. У Владимира есть опыт работы фельдшером на скорой помощи, что позволило ему быстро и эффективно оказать помощь пострадавшей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярские спасатели оперативно ликвидировали последствия ДТП.