Спасатели Красноярского края помогли туристке в природном парке «Ергаки»

Ольга выразила благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь. Спасателем, который помог Ольге, оказался Владимир Мананенков, недавно поступивший на службу в МЧС. У Владимира есть опыт работы фельдшером на скорой помощи, что позволило ему быстро и эффективно оказать помощь пострадавшей.