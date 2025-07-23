Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег

РЯЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину, обвиняемому в получении взятки, добавили статью о легализации денег или иного имущества, следует из информации на сайте Советского районного суда Рязани.
Никитин уволился из правительства Рязанской области за день до задержания. В феврале суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заседание проводилось в закрытом режиме. СУСК по Рязанской области сообщало, что подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей.
«Двадцать второго июля Советским районным судом г. Рязани рассмотрено ходатайство следователя… о продлении срока содержания под стражей в отношении Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6. ст. 290, п. “б” ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления — ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что срок содержания обвиняемого под стражей продлен на три месяца.