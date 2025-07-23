Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег

Никитин уволился из правительства Рязанской области за день до задержания. В феврале суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заседание проводилось в закрытом режиме. СУСК по Рязанской области сообщало, что подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей.