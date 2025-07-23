Российские ученые заняли почетные места в рейтинге Research.com

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские химики и математики, а также специалисты в области материаловедения и наук о Земле показали хорошие результаты в рейтинге лучших ученых мира, который ежегодно публикует одна из ведущих научно-образовательных платформ мира Research.com. В настоящее время на портале доступен рейтинг за 2024 год.
В рейтинг вошли, в частности, 70 российских химиков, 42 специалиста по материаловедению, 31 — по наукам о Земле и 27 математиков. Всего в таблицу по каждой из 26 специальностей попадают по 2 тысячи персоналий, отобранных на основе наград, достижений и так называемого D-индекса каждого ученого, который включает в себя научные публикации и значения цитирования по определенной дисциплине.
Российские ученые заняли 289 мест в рейтинге, при этом некоторые из них заняли места в нескольких специальностях. В рейтинге мировых химиков из России первые места заняли профессор РАН и Сколтеха Артем Оганов, вице-президент РАН Алексей Хохлов и доцент Сибирского федерального университета Максим Молокеев. При этом Оганов и Хохлов вошли в первую тройку от РФ также и по материаловедению.
Среди математиков из России первые места заняли ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Василий Тарасов и заведующий кафедрой НИЯУ МИФИ Николай Кудряшов. Первыми из РФ в области наук о Земле оказались сотрудник Томского государственного университета Олег Покровский и сотрудник Института динамики геосфер РАН Борис Иванов.