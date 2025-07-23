Российские ученые заняли почетные места в рейтинге Research.com

В рейтинг вошли, в частности, 70 российских химиков, 42 специалиста по материаловедению, 31 — по наукам о Земле и 27 математиков. Всего в таблицу по каждой из 26 специальностей попадают по 2 тысячи персоналий, отобранных на основе наград, достижений и так называемого D-индекса каждого ученого, который включает в себя научные публикации и значения цитирования по определенной дисциплине.