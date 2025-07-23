Новобрачные 84 и 87 лет стали самой возрастной парой в Минске в 2025

Стало известно, что самой возрастной парой, сыгравшей свадьбу в Минске, стали новобрачные 84 и 87 лет. Об этом рассказала начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Спикер подчеркнула, что за первое полугодие 2025 года было заключено 6018 браков. Калинина заметила, что самой возрастной парой, которая сыграла свадьбу, оказались новобрачные 84 и 87 лет.
Кстати, в Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет.
Также мы писали, что умерла Софья Борисюк, солистка белорусского народного дуэта «Зоя и Валера», который прославился исполнением песни Елены Ваенги и удивлял Андрея Малахова.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.