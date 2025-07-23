В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум «Прорыв»

ГЕНИЧЕСК, 23 июл — РИА Новости. Молодежный форум «Прорыв» с полноценным ресурсным конкурсом впервые стартовал в прифронтовом Алешкинском округе Херсонской области.
«В нашем округе стартовало важное событие — молодежный форум “Прорыв” с полноценным ресурсным конкурсном. Продлится форум с 23 по 24 июля. Это не просто мероприятие, это площадка для роста, диалога и реальных изменений. Форум объединяет активных подростков, их наставников, экспертов и представителей власти вокруг одной цели — развивать гражданскую ответственность и социальную инициативу среди молодежи», — сказал РИА Новости глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.
Форум «Прорыв» состоит из двух ключевых модулей. Первый — обучающий, он направлен на формирование у подростков в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников практических навыков социального проектирования. Под руководством федерального эксперта от платформы Росмолодежи участники проходят интенсив, включающий лекции и мастер-классы. Здесь ребята учатся превращать идеи в реальные проекты.
Второй и главный модуль — это ресурсный конкурс. Участвовать в нем будут команды. Им предстоит представить свои инициативы жюри. На заочном этапе уже подано семь полноценных заявок с продуманными проектами, планами реализации и бюджетами.
«Форум “Прорыв” станет первой стартовой площадкой для множества полезных инициатив, он даст возможность нашей молодежи почувствовать, что их голос и действия реально важны. Несмотря на сложность работы в прифронтовой зоне, мы не боимся проводить мероприятия, направленные на интеграцию молодежи в жизнь современных, уверенных в завтрашнем дне молодых россиян», — подчеркнул глава округа.
Форум «Прорыв» предоставляет участникам возможность попробовать свои силы в работе с небольшими грантами.