В прифронтовой зоне в Херсонской области открылся форум «Прорыв»

Форум «Прорыв» состоит из двух ключевых модулей. Первый — обучающий, он направлен на формирование у подростков в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников практических навыков социального проектирования. Под руководством федерального эксперта от платформы Росмолодежи участники проходят интенсив, включающий лекции и мастер-классы. Здесь ребята учатся превращать идеи в реальные проекты.