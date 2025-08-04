Самолет Ан-124: особенности конструкции «Руслана» и его применение в транспортной авиации

Разработка Ан-124 началась в 1970-х годах на Киевском авиазаводе. Инженеры поставили перед собой цель: создать самолет, способный заменить устаревшие модели и повысить возможности воздушного транспорта СССР. Первый полет Ан-124 состоялся в 1982 году. Его серийное производство продолжалось до 2004 года.