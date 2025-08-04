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Самолет Ан-124: особенности конструкции «Руслана» и его применение в транспортной авиации

Самолет Ан-124 — один из крупнейших транспортных самолетов в мире. Он широко используется для перевозки крупногабаритных грузов, техники и военного имущества.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Ан-124-100 в полете
Ан-124-100 в полетеИсточник: Sergey Kustov/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

В материале рассматриваем устройство Ан-124, историю его создания, технические характеристики самолета и модификации. Также проведем сравнение с аналогами и расскажем о его применении в боевых конфликтах.

Что из себя представляет самолет Ан-124

Ан-124 — тяжелый военно-транспортный самолет советской разработки. Он способен перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы на большие расстояния. Получил имя «Руслан».

Конструкция самолета рассчитана на выполнение задач в различных климатических и эксплуатационных условиях. Ан-124 оснащен мощными двигателями и оборудованием, позволяющим работать с широким спектром аэродромов.

История создания истребителя Ан-124

Разработка Ан-124 началась в 1970-х годах на Киевском авиазаводе. Инженеры поставили перед собой цель: создать самолет, способный заменить устаревшие модели и повысить возможности воздушного транспорта СССР. Первый полет Ан-124 состоялся в 1982 году. Его серийное производство продолжалось до 2004 года.

Ан-124 стал ключевым самолетом в воздушных перевозках советских и российских вооруженных сил. Кроме военного применения, он используется в гражданской авиации для транспортировки крупногабаритных грузов по всему миру.

Конструкция самолета

Ан-124 имеет цельнометаллический фюзеляж с высокорасположенным крылом. Самолет оборудован четырьмя турбовентиляторными двигателями. Кабина экипажа находится в носовой части: под ней которой расположена грузовая кабина с возможностью загрузки через носовую и заднюю рампу.

Самолет оснащен усиленным шасси и системами автоматической посадки. За счет этого он способен работать с неподготовленными аэродромами. Это, в свою очередь, увеличивает область его применения.

Технические характеристики самолета Ан-124

Ниже приведены основные технические характеристики самолета Ан-124.

Экипаж4—6 человек
Длина69,1 м
Размах крыла73,3 м
Высота 21 м
Максимальная взлетная масса
392 000 кг
Максимальная скорость
865 км/ч
Практическая дальность4 800 км
Максимальная высота полета
12 200 м

Вооружение Ан-124

Ан-124 — транспортный самолет, поэтому он не снаряжен штатным вооружением. Однако некоторые модификации могут быть оснащены следующими средствами самообороны:

  • системами радиоэлектронной борьбы;
  • защитными установками от ракетных угроз
  • дополнительным оборудованием для авиационной охраны.

Модификации Ан-124

Основные модификации самолета Ан-124:

  • Ан-124−100 — улучшенная версия с увеличенной дальностью;
  • Ан-124−150 — модификация с дополнительным оборудованием и увеличенной грузоподъемностью;
  • Ан-124−200 — модернизированная версия с улучшенной авионикой и двигателями;
  • Ан-124−100М — современная версия с обновленными системами.

Сравнение Ан-124 с другими самолетами

Ниже приведено сравнение Ан-124 с некоторыми известными самолетами.

Ан-124 и Lockheed C-5 Galaxy

Lockheed C-5 Galaxy — американский тяжелый транспортный самолет. Он превосходит Ан-124 по максимальной взлетной массе и грузоподъемности и имеет большую практическую дальность. Оба самолета предназначены для транспортировки крупногабаритных грузов, но американский вариант, очевидно, более распространен в ВВС США.

Ан-124 и Boeing C-17 Globemaster III

Boeing C-17 — средний по размеру военно-транспортный самолет США. Он уступает Ан-124 по грузоподъемности, но превосходит его по маневренности.

Ан-124 и Airbus A400M

Airbus A400M — европейский военно-транспортный самолет, сочетающий характеристики стратегической и тактической авиации. Он легче и меньше Ан-124, а его взлетная масса скромнее — 141 000 кг. Но зато Airbus оснащен более современной авионикой и оборудованием.

В каких боевых действиях использовали самолет

Ан-124 использовался в следующих конфликтах и операциях.

1. Перевозка войск и техники в Афганистане (1979—1989).

2. Война в Персидском заливе (1990—1991).

3. Операции ООН и НАТО в Югославии.

4. Военные операции в Сирии.

5. Гуманитарные миссии и транспортировка военной техники в различных регионах.

Интересные факты о грузовом самолете Ан-124

Собрали необычные факты о самолете.

1. В грузовом отсеке Ан-124 можно разместить до 150 тонн груза.

2. Самолет способен перевозить даже легкие танки и крупногабаритную технику.

3. Ан-123 используется как в военных, так и в гражданских целях по всему миру.