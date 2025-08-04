Самолет Су-25: история и особенности российского штурмовика

В 1981 году уникальный по тем временам штурмовик Су-25 приняли в эксплуатацию, но на вооружение ВВС он официально поступил только в 1987 году. За десятки лет использования самолет хорошо показал себя во многих военных конфликтах, он до сих пор используется в вооруженных силах РФ.