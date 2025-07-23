«Поезд Победы» сделал остановку в Самаре 23 июля

«В рамках экспозиции “Поезда Победы” можно пройти по вагонам и оказаться в том времени. Очень хорошо, что есть интерактив, благодаря которому можно посмотреть ролики на медиаэкранах или что-то потрогать руками, слушая при этом рассказ аудиогида, — отметил Сергей Филиппов. — Приятно, что собрано очень большое количество важной информации, которая точно дополняет то, что ребята проходят в школе, узнают из книг, фильмов. Погружение в такую “живую” историю очень важно и для определенного психологического восприятия что такое война, насколько это было тяжелое время, насколько нелегко далась советскому народу Победа в 1945 году, как тяжело проходило начало войны, какие испытания пришлось пройти людям. Те, кто делал эту экспозицию, сделали очень большое дело: оживили большую историю и дали возможность к ней прикоснуться».