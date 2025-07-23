В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя автора или сообщества, а также дата и ссылка на публикацию, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что решение о блокировке сайта или страницы и включении в Единый реестр запрещенной информации принимают разные государственные органы. Каждое ведомство отвечает за свой тип запрещенного контента.
Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, принимающие решение, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Также в МВД рекомендуют использовать кнопку «Пожаловаться» («Report», «Сообщить о нарушении») рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата в соцсетях и мессенджерах.