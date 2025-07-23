В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете

Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, принимающие решение, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Также в МВД рекомендуют использовать кнопку «Пожаловаться» («Report», «Сообщить о нарушении») рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата в соцсетях и мессенджерах.