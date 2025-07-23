В Ростовской области назначили врио главы Семикаракорского городского поселения

В Ростовской области на пост врио главы Семикаракорского городского поселения назначили Наталью Пащенко. Об этом в соцсетях сообщает местная администрация.
Управленец приступила к исполнению полномочий с 22 июля 2025 года и будет занимать должность до выборов нового руководителя. Ранее чиновник была главой администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения.
Параллельно произошло назначение нового заместителя главы администрации администрации Семикаракорского городского поселения. В этой должности утвердили Алину Левизову, ранее работавшую начальником сектора строительства в управлении архитектуры Семикаракорского района.
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