Путин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2024 год

Как пояснял член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2024 году удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда — с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами.