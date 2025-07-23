В Омской области создан новый туристический маршрут

Министерство культуры Омской области презентовало туристический проект «Императорский маршрут. Омск».
Презентация состоялась на фестивале «Царские Дни-2025» в Екатеринбурге, посвящённом памяти членов императорской семьи Романовых и Алапаевских мучеников.
С историей царской семьи связан трёхдневный тур по территории Омска и Любинского района. Именно здесь в 1918 году произошел исторический эпизод остановки императорского поезда.
Туроператоры Свердловской области уже выразили желание посетить омский маршрут в рамках ознакомительного тура. Проект уже востребован на английском языке, рассматривается возможность расширения программы.