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В Омской области создан новый туристический маршрут

Проект презентовали на международном фестивале в Екатеринбурге.

Министерство культуры Омской области презентовало туристический проект «Императорский маршрут. Омск».

Презентация состоялась на фестивале «Царские Дни-2025» в Екатеринбурге, посвящённом памяти членов императорской семьи Романовых и Алапаевских мучеников.

С историей царской семьи связан трёхдневный тур по территории Омска и Любинского района. Именно здесь в 1918 году произошел исторический эпизод остановки императорского поезда.

Туроператоры Свердловской области уже выразили желание посетить омский маршрут в рамках ознакомительного тура. Проект уже востребован на английском языке, рассматривается возможность расширения программы.