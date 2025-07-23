Зульфия Рахматуллина возглавит издательский дом «Башкортостан»

С августа новым руководителем медиахолдинга «Республика Башкортостан» станет Зульфия Рахматуллина. Об этом «Башинформу» сообщил источник в правительстве региона.
Известно, что Рахматуллина имеет богатый профессиональный опыт. Ранее она работала журналистом на телеканале БСТ, а затем занимала должности в пресс-службе и управлении внутренней политики администрации главы республики.
По имеющимся сведениям, нынешний гендиректор издательского дома Расул Сафаргалиев сохранит свою должность, но перейдет на позицию заместителя руководителя.
Напомним, издательский дом объединяет основные государственные средства массовой информации региона.
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