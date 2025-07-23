Красноярцы «Лесного спецназа» получил снаряжение для борьбы с огнем

В ближайшее время парк снаряжения пополнится еще 35 новыми спусковыми устройствами. Они будут распределены между 13 авиаотделениями Лесопожарного центра, которые были укрупнены в этом году, что расширит возможности оперативного реагирования на лесные пожары по всему краю.