Красноярцы «Лесного спецназа» получил снаряжение для борьбы с огнем

Авиапожарные Красноярского края проходят подготовку к использованию нового, высокотехнологичного снаряжения, предназначенного для оперативного десантирования к очагам лесных пожаров в отдаленных и труднодоступных территориях.
Краевой Лесопожарный центр получил 50 комплектов современных спусковых устройств, позволяющих пожарным быстро и безопасно спускаться с вертолетов прямо к местам возгораний.
На базе Красноярского авиаотделения десантники-пожарные уже испытали новое оборудование на специальной десятиметровой вышке-тренажере. Перед началом тестирования было проведено детальное изучение каждого элемента: «Сначала провели визуальный осмотр на целостность шнуров, тормозных блоков, подвесной системы», — рассказал инструктор десантно-пожарной группы Вячеслав Хлебников.
В ближайшее время парк снаряжения пополнится еще 35 новыми спусковыми устройствами. Они будут распределены между 13 авиаотделениями Лесопожарного центра, которые были укрупнены в этом году, что расширит возможности оперативного реагирования на лесные пожары по всему краю.
Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Регион получил возможность существенно расширить зону авиационного обслуживания и тушения лесных пожаров. За счет средств федерального бюджета удалось не только обновить снаряжение, но и увеличить штат «лесного спецназа». Эти меры направлены на сокращение площадей, пройденных огнем, что является одной из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие».
Специалисты лесных авиаотделений и лесопожарных станций уже продемонстрировали эффективность нового подхода. В настоящее время они задействованы в ликвидации последствий сильного грозового фронта, прошедшего на севере края.
Как ранее писал «МК в Туле», на 17 июля в Красноярском крае огнем было объято четыре тысячи гектаров леса.