В Самарской области ожидается аномально холодное завершение июля 2025 года

Согласно данным Приволжского управления гидрометслужбы, третья декада июля в регионе ожидается холоднее обычного. Среднесуточная температура воздуха будет на 1 градус ниже климатической нормы.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют:
24 и 25 июля — до +28°С26 июля — до +25°СВ последующие дни — до +27°С.
Несмотря на небольшое похолодание, жаркая погода ещё вернётся в регион. В Гидрометцентре отмечают, что текущие температурные показатели анализируются в сравнении с предыдущими годами, что и позволяет говорить об аномалии.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.