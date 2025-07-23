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В Самарской области ожидается аномально холодное завершение июля 2025 года

Согласно данным Приволжского управления гидрометслужбы, третья декада июля в регионе ожидается холоднее обычного.

Согласно данным Приволжского управления гидрометслужбы, третья декада июля в регионе ожидается холоднее обычного. Среднесуточная температура воздуха будет на 1 градус ниже климатической нормы.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют:

24 и 25 июля — до +28°С26 июля — до +25°СВ последующие дни — до +27°С.

Несмотря на небольшое похолодание, жаркая погода ещё вернётся в регион. В Гидрометцентре отмечают, что текущие температурные показатели анализируются в сравнении с предыдущими годами, что и позволяет говорить об аномалии.

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