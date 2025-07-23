Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Катангском районе смогут доставлять технику для тушения крупных лесных пожаров

За девять дней на территории потушили 14 пожаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Катангском районе проложили пути для прохождении техники в леса. Теперь тушить пожары будет легче. С 14 июля на территории зафиксировали 14 очагов на площади 805 гектаров. Их тушили вручную. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

— Сейчас локализуют еще один пожар. Удалось проложить пути прохода наземной техники. Направили туда семь бульдозеров и два вездехода, — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Также в район направили четыре борта Ан-26, на которых были 100 специалистов. На сегодняшний день в регионе действует шесть лесных пожаров. Периодически для помощи сотрудникам МЧС вызывают осадки искусственным методом с помощью самолета-зондировщика.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Забайкалье местный житель обвиняется в организации контрабанды лесоматериалов.