В Катангском районе смогут доставлять технику для тушения крупных лесных пожаров

В Катангском районе проложили пути для прохождении техники в леса. Теперь тушить пожары будет легче. С 14 июля на территории зафиксировали 14 очагов на площади 805 гектаров. Их тушили вручную. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.