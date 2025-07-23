Тысяча удивительных историй: кто получил первую премию «Страну меняют люди»

Личная трагедия Елены стала импульсом для этой работы. В 2022 году в ее семье произошли два страшных события. В марте, освобождая Мариуполь, погиб бывший муж (отец ее дочери), а в ноябре, во время боев за Павловку, погиб второй супруг. Именно в этот тяжёлый период, проходя обучение в «Мастерской новых медиа» платформы «Россия — страна возможностей», Елена создала свои проекты: «Надежный тыл» (серия видео-историй бойцов СВО) и «Дети мира».