Тысяча удивительных историй: кто получил первую премию «Страну меняют люди»

«Я не сдался — и теперь помогаю другим»
Роман Аранин (Калининград) — генеральный директор компании «ОБСЕРВЕР», производящей первые в России электроколяски-вездеходы, способные преодолевать ступеньки, песок, горные склоны и даже воду. Сегодня, помимо производства колясок, Роман управляет центром реабилитации инвалидов и сетью мастерских по ремонту.
Личная трагедия стала стимулом к созданию бизнеса. В 2004 году бывший военный лётчик получил перелом позвоночника при падении с параплана. Пять лет реабилитации — он заново учился говорить и управлять руками. После еще одного неудачного падения (уже с коляски) Роман с другом решили открыть небольшую мастерскую по ремонту оборудования для инвалидов.
Сегодня его компания выпускает 1500 электроколясок в год, поставляя их в 12 стран. 80% оборудования россияне приобретают через Фонд социального страхования. В ассортименте — не только вездеходы, но и базовые складные кресла-коляски с электроприводом, шагающие ступенькоходы, модульные пандусы и поручни. На производстве работает более 70 человек — из них 22 инвалида преимущественно первой группы.
Открытая промышленность: как заводы стали туристическими объектами
Сергей Рыжов (Самарская область) — автор проекта «Открытая промышленность», благодаря которому сегодня более 2000 предприятий по всей стране открыли свои двери для туристов и проводят экскурсии.
Проект уже охватил 82 региона, более 4 миллионов россиян увидели, как работают авиазаводы, пищевые комбинаты и металлургические гиганты. Сегодня промышленный туризм стал важным инструментом профориентации и популяризации реального сектора экономики.
«Яблочков» — пионер в разработке ультрабыстрых зарядных станций
Дмитрий Петров (Санкт-Петербург) — гендиректор компании «Зарядные станции “Яблочков”». Компания с 2016 года разрабатывает и производит быстрые зарядные станции для электромобилей и электробусов. Первая модель зарядной станции получила название «Свеча» — в честь изобретения Павла Яблочкова — выдающегося русского инженера-электротехника, изобретателя дуговой лампы.
Продукты бренда — универсальные зарядные станции мощностью от 50 до 500 кВт, а также новая разработка — многопостовой зарядный хаб. Они подходят для всех видов транспорта: легкового, грузового, коммунального и общественного. Станции работают при рекордных температурах: от −40°C до +50°C.
«Яблочков» — первая компания в ЕАЭС, разработавшая ультрабыстрые зарядные станции для электромобилей. Она установила и эксплуатирует рекордное количество станций — более 150 объектов в России и СНГ, а еще 50 станций — в производстве. За время работы было реализовано более 1,5 миллиона зарядных сессий.
«Добрые дела залечивают раны в душе»
Елена Алдошина (ДНР) — автор проекта «Дети мира». Она организует отдых на Азовском море для ребят, пострадавших в результате боевых действий. В лагере им оказывают профессиональную психологическую помощь, учат вести блоги. Среди участников также дети погибших бойцов СВО, подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
Личная трагедия Елены стала импульсом для этой работы. В 2022 году в ее семье произошли два страшных события. В марте, освобождая Мариуполь, погиб бывший муж (отец ее дочери), а в ноябре, во время боев за Павловку, погиб второй супруг. Именно в этот тяжёлый период, проходя обучение в «Мастерской новых медиа» платформы «Россия — страна возможностей», Елена создала свои проекты: «Надежный тыл» (серия видео-историй бойцов СВО) и «Дети мира».
«Говорящий город»: навигация для незрячих
Мария Ромашова (Санкт-Петербург) создала уникальную систему звукового ориентирования, помогающую людям с ограниченными возможностями здоровья: незрячим, слабовидящим, инвалидам-колясочникам, а также пожилым свободно ориентироваться в мегаполисе.
Система решает множество повседневных задач: помогает находить ближайшую остановку, идентифицировать транспорт, определить положение дверей, обеспечить безопасный переход, активируя звуковое сопровождение светофоров, а также подсказывает, как обойти препятствия.
Проект включает сеть радиотрансиверов и звуковых маяков, которые устанавливают на остановках, пешеходных переходах, вокзалах, социальных учреждениях и других значимых точках. Для взаимодействия с системой пользователю необходим смартфон с бесплатным приложением или специализированное абонентское устройство. Постоянное подключение к интернету не требуется.
Например, чтобы найти остановку, оснащенную помощником, достаточно активировать звуковой маяк через мобильное приложение — он укажет местоположение. Информация передается по неслышным для окружающих радиоканалам. После активации система сообщает координаты, а также список маршрутов и время прибытия транспорта. Особый алгоритм позволяет заранее уведомить водителя о необходимости посадки.
«Говорящий город» внедрен в 46 регионах, оборудовано более 5 500 транспортных средств и остановочных павильонов, около 7 000 светофоров, 2000 зданий и сооружений.
Это лишь часть историй, но они доказывают: настоящие перемены начинаются с простых людей. Именно они меняют страну — каждый день.
Премия проводится АСИ впервые по поручению президента России Владимира Путина совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда «Защитники Отечества» и АНО «Россия — страна возможностей». Специальный партнер премии — Министерство культуры Российской Федерации. Главный коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. «Таврида. АРТ» — творческий партнер. Партнеры — ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова».