Создана временная татуировка для выявления веществ, подмешанных в напитки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Южнокорейские химики разработали материал, меняющий свой цвет в присутствии молекул седативных средств, анестетиков и других веществ, которые преступники подмешивают в напитки жертв в ночных клубах, барах и других публичных заведениях. Такой сенсор можно встраивать во временные татуировки для защиты посетителей этих заведений, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале ACS Sensors.
«Гамма-оксимасляная кислота представляет собой седативное средство, которое преступники часто подмешивают в напитки жертв для того, чтобы лишить их сознания или памяти о происходящих событиях. Это соединение и его аналоги не имеют запаха, цвета или вкуса, из-за чего их сложно обнаружить. Для решения этой проблемы мы создали временную татуировку, которая меняет цвет в присутствии этих молекул», — пишут исследователи.
Этот сенсор был разработан группой южнокорейских химиков под руководством профессора Университета Сонгюнгван (Сеул) Квона Осока. Он представляет собой прозрачный гель из агарозы, пропитанный специальным органическим красителем на базе соединений брома, йода и серы. Ученые подобрали такую структуру молекул, при которой цвет этого соединения меняется при взаимодействии с молекулами гамма-оксимасляной кислоты и похожих на нее веществ.
В частности, в присутствии даже небольших количеств седативных средств этот краситель приобретает ярко красную окраску, тогда как в нормальном состоянии он обладает желтым цветом. В теории это позволяет выявлять следы данных веществ, подмешанных в напиток, нанося небольшие их капли на поверхность временной татуировки, наклеенной на руку или другую часть тела.
Для проверки работы этого сенсора ученые добавили небольшое количество гамма-оксимасляной кислоты в спиртные напитки, в том числе в виски, водку, пиво и корейский соджу, а также в кофе. Последующие тесты показали, что временная татуировка за секунду меняла цвет даже в тех случаях, когда в одном миллилитре этих напитков содержалось порядка 0,01 микрограмма седативного средства, что значительно ниже той концентрации, которая вызывает эффект при попадании в организм человека.
Как отмечают исследователи, татуировка сохраняет новый цвет на протяжении как минимум месяца, и при этом для ее изготовления не требуются специализированные и дорогостоящие реагенты и технологии. В перспективе это позволит обезопасить жизнь и здоровье посетителей ночных клубов, баров и других общественных заведений, в которых чаще всего совершаются преступления с применением анестетиков и седативных средств.