Создана временная татуировка для выявления веществ, подмешанных в напитки

Для проверки работы этого сенсора ученые добавили небольшое количество гамма-оксимасляной кислоты в спиртные напитки, в том числе в виски, водку, пиво и корейский соджу, а также в кофе. Последующие тесты показали, что временная татуировка за секунду меняла цвет даже в тех случаях, когда в одном миллилитре этих напитков содержалось порядка 0,01 микрограмма седативного средства, что значительно ниже той концентрации, которая вызывает эффект при попадании в организм человека.