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Полузащитник «Крыльев» Иван Олейников вернулся к тренировкам после операции

26-летний футболист волжан присоединился к общей группе команды перед домашней встречей с «Пари НН».

26-летний футболист волжан присоединился к общей группе команды перед домашней встречей с «Пари НН».

В начале этого лета Ивана Олейникова прооперировали в Германии. У него был разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава. Процедура прошла успешно.

Однако из-за повреждения полузащитник пропустил две последние игры минувшего сезона Премьер-лиги со «Спартаком» в Самаре (0:2) и «Факелом» в Воронеже (1:1). Позже наставник «КС» Магомед Адиев заявил, что Олейников приступит к тренировкам после дерби с «Акроном» (1:1).

Днем 23 июля пресс-служба «зелено-бело-синих» сообщила: Иван присоединился к общей группе. Готовится к матчу против нижегородского «Пари НН» (6+). Он состоится вечером 25 июля. В этот день для фанатов пустят бесплатные шаттлы.

Недавно экс-игрок самарцев Владислав Радимов объяснил, в какой футбол будут играть «Крылья Советов» при Адиеве.

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