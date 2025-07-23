Полузащитник «Крыльев» Иван Олейников вернулся к тренировкам после операции

26-летний футболист волжан присоединился к общей группе команды перед домашней встречей с «Пари НН».
В начале этого лета Ивана Олейникова прооперировали в Германии. У него был разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава. Процедура прошла успешно.
Днем 23 июля пресс-служба «зелено-бело-синих» сообщила: Иван присоединился к общей группе. Готовится к матчу против нижегородского «Пари НН» (6+). Он состоится вечером 25 июля. В этот день для фанатов пустят бесплатные шаттлы.
Недавно экс-игрок самарцев Владислав Радимов объяснил, в какой футбол будут играть «Крылья Советов» при Адиеве.
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