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Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака

Путин подписал закон о наказании за продажу табачной продукции без маркировки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов.

Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере.

Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции.

Кроме того, закон уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия — например, вейпы.