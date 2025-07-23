Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака

Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере.