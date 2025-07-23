В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Риск распространения нового варианта COVID-19 XFG для общественного здоровья расценивается как низкий, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее в СМИ писали, что в Гондурасе распространяется вариант возбудителя COVID-19 под названием XFG (Stratus, «стратус»). Эксперт пояснил, что это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном лёгкие, часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность.
«На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG… Не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий», — рассказал Хафизов.
Он уточнил, что наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву — 54%. Также образцы были отобраны из таких регионов как Магаданская область, Алтайский край, Московская область, Вологодская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Смоленская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Республика Алтай, Иркутская область, Ханты-Мансийский Автономный округ. Первый случай заболевания в РФ был выявлен 24 апреля 2025 года.