В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса

Ранее в СМИ писали, что в Гондурасе распространяется вариант возбудителя COVID-19 под названием XFG (Stratus, «стратус»). Эксперт пояснил, что это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном лёгкие, часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность.