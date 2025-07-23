Трехуровневые энерготарифы планируют ввести в Ростовской области

С 1 января 2026 года в Ростовской области планируют перейти на дифференцированные тарифы за электроэнергию, когда цена будет зависеть от потребления в месяц. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалев.
Всего предусмотрели три диапазона потребления: для первого намерены применять льготный тариф, второй будет оплачиваться по тарифу с учетом экономически обоснованной стоимости электроэнергии, а третий диапазон потребления предполагает оплату по свободному, нерегулируемому тарифу.
В связи с подобными изменениями донские депутаты обратили внимание на ситуацию семей, в которых для поддержания состояния детей вынуждены использовать энергоемкие устройства, такие как аппараты для искусственной вентиляции легких.
— Если потребитель превышает самую низкооплачиваемую зону первой группы дифференциации, то тариф будет уже совсем другой. Поэтому планируем обратиться в федеральный центр с предложением, что даже если потребление электроэнергии выйдет за пределы первой группы дифференциации, для семей с детьми-инвалидами оплата будет производиться по льготному тарифу. Такая форма поддержки уже существует в отношении многодетных семей, — рассказал Сергей Михалев.
Обращение должны вынести на рассмотрение на 43-й конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдет в Волгограде в сентябре 2025 года.
Вице-спикер донского парламента добавил, что сам переход на дифференцированные тарифы требует пристального внимания, поэтому в Заксобрании Дона планируют провести подробное общественное обсуждение по этой теме с участием региональной службы по тарифам и профильного министерства.
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