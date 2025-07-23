Трехуровневые энерготарифы планируют ввести в Ростовской области

— Если потребитель превышает самую низкооплачиваемую зону первой группы дифференциации, то тариф будет уже совсем другой. Поэтому планируем обратиться в федеральный центр с предложением, что даже если потребление электроэнергии выйдет за пределы первой группы дифференциации, для семей с детьми-инвалидами оплата будет производиться по льготному тарифу. Такая форма поддержки уже существует в отношении многодетных семей, — рассказал Сергей Михалев.