Уволившуюся из-за TikTok вологодскую чиновницу заменил ветеран СВО

Юлия Шевцова ушла в отставку с поста главы Нюксенского муниципального округа 20 мая 2025 года. Об ее увольнении сообщил сам господин Филимонов. Этому предшествовал медиаскандал, причиной которого стало видео 19-летней дочери чиновницы Ксении. В октябре 2024 года девушка выложила в TikTok ролик, на котором пригрозила своему молодому человеку отправкой на СВО. «Знаешь, кто моя мама? Мэр (мы тебя на СВО отправим)», — гласит подпись к видео. Пользователи сети обратили на ролик внимание в середине мая этого года.