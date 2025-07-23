«Ведро в час!»: омичи хвастаются уже не количеством, а скоростью сбора грибов

На его фотографиях семь ведер отличных белых грибов, подберезовиков и сырых груздей. Также урожаем огромных по размеру белых грибов, заполнивших две корзины, похвасталась омичка по имени Мария. Время, потраченное на сбор такого великолепия, она не уточнила, зато точно назвала место — электричкой в сторону Кормиловки, 2762 км (Подстанция).