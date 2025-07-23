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«Ведро в час!»: омичи хвастаются уже не количеством, а скоростью сбора грибов

Обильные дожди и последующие теплые дни сказались на небывалом росте грибов в Омской области.

Сегодня, 23 июля, в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте» появились фотографии отличного грибного урожая. Причем, омичи хвастаются даже не объемом и качеством собранных грибов, а временем, потраченным на поиск даров леса.

«Сегодня. За пару часов», — нарочито скромничает житель Омска с ником «Johnny».

На размещенной в его посте фотографии три огромные сумки, полные «элиты» омского леса — белами грибами, подберезовиками и подосиновиками. На вопрос одного из комментаторов о месте сбора, были названы леса в районе деревни Подгородка Омского района.

Фото: паблик vk.com/omskmushroom.

«Сегодня. Азовский район. С 7.00 до 10.00. Вдвоём», — лаконично сообщает омич по имени Юрий.

На его фотографиях семь ведер отличных белых грибов, подберезовиков и сырых груздей. Также урожаем огромных по размеру белых грибов, заполнивших две корзины, похвасталась омичка по имени Мария. Время, потраченное на сбор такого великолепия, она не уточнила, зато точно назвала место — электричкой в сторону Кормиловки, 2762 км (Подстанция).