«Ведро в час!»: омичи хвастаются уже не количеством, а скоростью сбора грибов

Сегодня, 23 июля, в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте» появились фотографии отличного грибного урожая. Причем, омичи хвастаются даже не объемом и качеством собранных грибов, а временем, потраченным на поиск даров леса.
«Сегодня. За пару часов», — нарочито скромничает житель Омска с ником «Johnny».
На размещенной в его посте фотографии три огромные сумки, полные «элиты» омского леса — белами грибами, подберезовиками и подосиновиками. На вопрос одного из комментаторов о месте сбора, были названы леса в районе деревни Подгородка Омского района.
Фото: паблик vk.com/omskmushroom.
«Сегодня. Азовский район. С 7.00 до 10.00. Вдвоём», — лаконично сообщает омич по имени Юрий.
На его фотографиях семь ведер отличных белых грибов, подберезовиков и сырых груздей. Также урожаем огромных по размеру белых грибов, заполнивших две корзины, похвасталась омичка по имени Мария. Время, потраченное на сбор такого великолепия, она не уточнила, зато точно назвала место — электричкой в сторону Кормиловки, 2762 км (Подстанция).