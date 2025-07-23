«Установлено 25 нарушений». Минчанка пожаловалась в КГК на санаторий, в котором оздоравливался ее сын

В КГК добавили, что в жилых корпусах санатория организовали отдельные помещения как для сушки обуви и одежды, так и для хранения чемоданов и сумок, установили дополнительно мебель для хранения одежды. Также осуществили замену столовой посуды с дефектами, провели коррекцию дневных рационов для детей, которые находятся на диетическом питании.