«Установлено 25 нарушений». Минчанка пожаловалась в КГК на санаторий, в котором оздоравливался ее сын

КГК привлек к ответственности сотрудников санатория после жалобы минчанки. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Сотрудниками КГК Гродненской области в момент рассмотрения жалобы минчанки на работу детского отделения санаторного учреждения, в которой оздоравливался ее сын, были выявлены факты неудовлетворительного состояния здания жилого корпуса санатория. Также был обнаружен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В ведомстве отметили: санаторию было выдано предписание, касающееся необходимости устранения нарушений. Сейчас было устранено 21 и 25 нарушений. В частности, в учреждении произвели частичную замену шифера в кровле, окна в спальнях оборудовали солнцезащитными шторами.
В КГК добавили, что в жилых корпусах санатория организовали отдельные помещения как для сушки обуви и одежды, так и для хранения чемоданов и сумок, установили дополнительно мебель для хранения одежды. Также осуществили замену столовой посуды с дефектами, провели коррекцию дневных рационов для детей, которые находятся на диетическом питании.
«По результатам рассмотрения обращения 4 работника санатория и врач-эпидемиолог районного центра гигиены и эпидемиологии привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 должностных лица санаторного учреждения — к административной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе Комитета государственного контроля.
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