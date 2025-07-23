ТАСС: актер Сергей Базанов заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО

Пятый фигурант дела находился в розыске и в конце октября прошлого года был задержан в подмосковном Наро-Фоминске. Мужчина скрывался, используя личные данные другого гражданина. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске по подозрению в других преступлениях. Установлено, что именно этот участник разбойного нападения произвел не менее одного выстрела в бизнесмена, чей родственник признан потерпевшим по делу.