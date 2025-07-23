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Восемнадцать домов будет построено в Гольяново по реновации

В рамках реализации программы реновации в столичном районе Гольяново будет построено 18 домов. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В Гольяново в 3-м, 4-м и 5-м микрорайонах на участках общей площадью более 13,7 га возведут 18 домов для реализации программы реновации. Площадь квартир всех домов составит около 487 тыс. кв. м. Тут проведут комплексное благоустройство территории и проложат дороги местного значения. На первых этажах зданий разместят помещения под инфраструктуру, где оборудуют раздельные с жилой частью входные группы и инженерные системы. Здесь смогут открыться детские центры, аптеки, пункты выдачи заказов, салоны и кафе», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Новостройки будут возведены с учетом принципов безбарьерной среды. Входные группы расположатся на одном уровне с улицей, а в подъездах не будет порогов и ступеней. В домах смонтируют большие лифты, в которых будет комфортно в том числе маломобильным гражданам, передвигающимся в инвалидных креслах, и родителям с детскими колясками.