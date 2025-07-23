Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле врачи удалили женщине 12-килограммовую опухоль

Орловские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 12 килограмм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 килограммов, пациентка считала ее лишним весом вследствие переедания, сообщили в медицинском учреждении.

«Наши врачи удалили опухоль весом более 12 килограммов. Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда пациентку обеспокоили боли и она обратилась к врачу, в результате ультразвукового исследования и компьютерной томографии у нее обнаружилась опухоль, которая растет из яичника и доходит до легких, занимая всю брюшную полость. Врачи направили женщину на срочную госпитализацию и на следующий день провели операцию.

«В результате за одну операцию, которая вместе с гистологическим заключением длилась чуть меньше двух часов, наша пациентка получила весь необходимый объем лечения. Повторных операций ей не требуется», — рассказал врач-онкогинеколог Александр Квиленков, слова которого цитируются на сайте Орловского онкодиспансера.

После операции, как уточняется, состояние женщины значительно улучшилось, ее живот уменьшился, и она потеряла в весе 15 килограммов.