В Орле врачи удалили женщине 12-килограммовую опухоль

Отмечается, что когда пациентку обеспокоили боли и она обратилась к врачу, в результате ультразвукового исследования и компьютерной томографии у нее обнаружилась опухоль, которая растет из яичника и доходит до легких, занимая всю брюшную полость. Врачи направили женщину на срочную госпитализацию и на следующий день провели операцию.