В Уяре улицы получили освещение по требованию прокуратуры

Не желая мириться с таким положением дел, жители обратились за помощью к заместителю прокурора края. Проведенная проверка подтвердила, что освещение на этих улицах действительно не соответствовало требованиям ГОСТа, создавая реальную опасность для всех участников дорожного движения.