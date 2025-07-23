В Уяре улицы получили освещение по требованию прокуратуры

Жители улиц Фурманова и Свердлова в городе Уяре долгое время сталкивались с проблемой отсутствия качественного уличного освещения.
Ночью их район погружался в темноту, что создавало неудобства и угрозу безопасности как для пешеходов, так и для водителей.
Не желая мириться с таким положением дел, жители обратились за помощью к заместителю прокурора края. Проведенная проверка подтвердила, что освещение на этих улицах действительно не соответствовало требованиям ГОСТа, создавая реальную опасность для всех участников дорожного движения.
По итогам проверки прокуратура внесла главе администрации города представление с требованием устранить нарушения и обеспечить должный уровень освещения. В результате в первой декаде июля на проблемных улицах были установлены 12 новых стационарных фонарей.
Теперь улицы Фурманова и Свердлова освещены, что не только улучшило условия для вечерних прогулок, но и вернуло жителям чувство безопасности.
Как ранее писал «МК в Красноярске», безопасность пешеходных переходов возле школ Красноярского края обеспечат к началу учебного года.