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«Акрон» — восьмой, а «Крылья» — 13-е по ожидаемым голам в первом туре РПЛ

В дерби 63-го региона «красно-черные» смотрели острее самарцев, следует из статистики.

В дерби 63-го региона «красно-черные» смотрели острее самарцев, следует из статистики.

В рейтинге ожидаемых голов по итогам первого тура Премьер-лиги тольяттинцы заняли восьмую строчку (1,23 балла). «Зелено-бело-синие» — лишь 13-е (0,8). При этом встреча между двумя клубами из 63-го региона закончилась вничью — 1:1.

Лидирует по этому показателю петербургский «Зенит» (3,56). Далее идет грозненский «Ахмат» (2,16) и столичный ЦСКА (1,94), сообщает «Яндекс Спорттех».

В следующем туре самарцы примут «Пари НН», а подопечные Заура Тедеева заглянут в гости к «Сочи». Матчи пройдут 25-го и 26 июля соответственно (6+).

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