«Акрон» — восьмой, а «Крылья» — 13-е по ожидаемым голам в первом туре РПЛ

В дерби 63-го региона «красно-черные» смотрели острее самарцев, следует из статистики.
В рейтинге ожидаемых голов по итогам первого тура Премьер-лиги тольяттинцы заняли восьмую строчку (1,23 балла). «Зелено-бело-синие» — лишь 13-е (0,8). При этом встреча между двумя клубами из 63-го региона закончилась вничью — 1:1.
В следующем туре самарцы примут «Пари НН», а подопечные Заура Тедеева заглянут в гости к «Сочи». Матчи пройдут 25-го и 26 июля соответственно (6+).
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