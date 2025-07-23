Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» стартует 7 августа

С 7 по 10 августа на Орловской набережной в Самаре пройдет ежегодный фестиваль пляжных видов спорта с призовым фондом 1 500 000 рублей.
Четыре дня — спорт, музыка и развлечения на берегу Волги. Участников ждут:
соревнования с более чем 1000 участников — от новичков до профессионалов;зрелищные игры и открытый вход для всех гостей;конкурсы, розыгрыши призов и развлечения для всей семьи.
Виды спорта:
пляжный футбол;пляжный баскетбол;пляжный волейбол (разные категории: с гандикапом, без гандикапа, PRO);пляжный теннис;пляжное сумо (участие бесплатно, нужна регистрация).
Для игроков подготовлены удобные площадки: 16 кортов для волейбола, 10 — для тенниса.
Регистрация участников открыта до 29 июля 2025 года или до заполнения всех мест.
Фестиваль проходит 7−10 августа 2025 года с 9:00 до 20:00.
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