Импортеры стали жаловаться на изменения таможенного оформления ввозимых грузов

По итогам 2024 года к категории низкого уровня риска относилось всего 9,9% участников ВЭД, но на их долю приходилось 71% от всех оформленных в 2024 году деклараций и 76,8% от общей суммы подлежащих уплате таможенных платежей. Теперь представим, что число деклараций, по которым «надо бы доначислить» платежи, вырастет в 21,5 раза. В 2024 г. таких деклараций было 212 тыс. со «средним чеком» доначисления в размере 180 тыс. рублей. При том же размере «среднего чека» для достижения планового показателя дополнительных сборов в 2025 году таких «деклараций с доначислением» должно быть больше 4 млн. А в нашей стране за 2024 год выпущено всего 3,79 млн. деклараций. Вообще. Иначе говоря, от вмененного занижения стоимости, дополнительного побора, обвинений и потери категории не застрахован буквально никто.