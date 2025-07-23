Новый вариант COVID-19 обнаружили в Москве

Ранее СМИ сообщали о распространении в Гондурасе нового варианта COVID-19, известного как XFG (Stratus, «стратус»). Эксперт объяснил, что новый вариант возник в результате слияния двух подвариантов — LF.7 и LP.8.1.2. Для этого вида характерны высокая заразность и преимущественно легкие симптомы, среди которых часто наблюдается сиплость голоса.
На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG… Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах.
Он добавил, что текущий риск варианта для общественного здоровья расценивается как низкий.
По словам Хафизова, большинство случаев заболевания зафиксировано в Москве — 54%. Также образцы были отобраны из ряда других российских регионов — таких как Магаданская область, Алтайский край, Московская область, Вологодская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Смоленская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Республика Алтай, Иркутская область, Ханты-Мансийский Автономный округ.
Первый случай заболевания в России был зарегистрирован 24 апреля 2025 года.
Ранее известный российский эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал, что в нынешнем году не исключено появление нового штамма коронавируса, который может представлять собой весомую угрозу.