Новый вариант COVID-19 обнаружили в Москве

Ранее СМИ сообщали о распространении в Гондурасе нового варианта COVID-19, известного как XFG (Stratus, «стратус»). Эксперт объяснил, что новый вариант возник в результате слияния двух подвариантов — LF.7 и LP.8.1.2. Для этого вида характерны высокая заразность и преимущественно легкие симптомы, среди которых часто наблюдается сиплость голоса.