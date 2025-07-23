Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам — 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей.