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В Омской области убило током пенсионера в собственном бассейне

Житель Нижнеомского района погиб, желая порадовать внуков теплой водой в резервуаре для купания.

Источник: Комсомольская правда

Про трагическую смерть 59-летнего жителя села Смирновка рассказали сегодня в пресс-службе СК РФ по Омской области. Дедушка решил побаловать внуков теплой водой в приусадебном бассейне, но погиб от удара током.

По заключению следователей, сельчанин решил нагреть воду в приусадебном бассейне для внуков. Для этого пенсионер решил воспользоваться переносным электрическим нагревателем воды. Контролирую процесс нагрева, заботливый дедушка сидел рядом с резервуаром на складном стуле и в какой-то момент упал с него в воду. Падая, он нечаянно зацепил удлинитель с подключенной к сети розеткой, который тоже погрузился в воду. В результате сельчанин получил смертельный удар электрическим током, повлекший мгновенную смерть, сообщили в ведомстве.