В Омской области убило током пенсионера в собственном бассейне

По заключению следователей, сельчанин решил нагреть воду в приусадебном бассейне для внуков. Для этого пенсионер решил воспользоваться переносным электрическим нагревателем воды. Контролирую процесс нагрева, заботливый дедушка сидел рядом с резервуаром на складном стуле и в какой-то момент упал с него в воду. Падая, он нечаянно зацепил удлинитель с подключенной к сети розеткой, который тоже погрузился в воду. В результате сельчанин получил смертельный удар электрическим током, повлекший мгновенную смерть, сообщили в ведомстве.