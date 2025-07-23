Белоруска отсудила 5000 рублей у коммунальщиков после падения на крыльце дома

В иске к предприятию коммунальной службы женщина указала, что не раз обращала внимание местных служб на дефекты на крыльце дома, в котором она живет. Весной 2023 года белоруска поднималась по лестнице возле подъезда и получила травму. Женщина рассказала следующее: когда она наступила правой ногой на последнюю ступеньку, от той откололся фрагмент штукатурки и упал на левую ногу. Из-за этого она споткнулась, а затем упала на пешеходную дорожку. Белоруску доставили в больницу, где она примерно месяц проходила лечение.