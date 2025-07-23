Микробы превращены в биосенсоры для поиска токсинов на дне морей Арктики

Для проверки работы этой технологии ученые собрали большое число проб грунта со дна моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского моря с глубины от 35 до 300 м. Последующие наблюдения за взаимодействиями микробов с этими образцами подтвердили, что их можно использовать в качестве биосенсоров токсичных веществ, а также позволили ученым раскрыть различия в их концентрации в разных регионах Арктики и в тканях тела ее беспозвоночных обитателей. В перспективе, эти замеры помогут ученым раскрыть закономерности, влияющие на накопление токсинов в донных отложениях заполярья.