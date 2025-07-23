В Ростовской области из-за интернет-сбоев перенастроили голосовую связь

В Ростовской области операторы связи завершили настройку оборудования для работы голосовой связи в период сбоев мобильного интернета. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. министра цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Алехин, передает агентство «Интерфакс».
— Сейчас оборудование перенастроено, все операторы успешно отчитались, мы это все постоянно проверяем, — сказал Алексей Алехин.
Чиновник также объяснил причины прежних сбоев.
— Наши сети строились в том числе на передаче голоса через мобильный интернет. Когда этот трафик начали ограничивать на определенные промежутки времени, происходили эти самые сбои. Поэтому пришлось перенастраивать оборудование, чтобы голосовой трафик шел отдельно, а мобильный интернет работал отдельно, — прокомментировал Алексей Алехин.
Напомним, ограничения мобильного интернета в регионе ввели из-за участившихся атак беспилотников, использующих сотовые вышки для навигации.
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