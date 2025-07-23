В Ростовской области из-за интернет-сбоев перенастроили голосовую связь

— Наши сети строились в том числе на передаче голоса через мобильный интернет. Когда этот трафик начали ограничивать на определенные промежутки времени, происходили эти самые сбои. Поэтому пришлось перенастраивать оборудование, чтобы голосовой трафик шел отдельно, а мобильный интернет работал отдельно, — прокомментировал Алексей Алехин.