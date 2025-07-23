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Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о штрафе за поиск экстремистских материалов, заявил, что рядовым пользователям волноваться не о чем.

Источник: РИА "Новости"

В ходе совещания Путин попросил объяснить, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике.

«На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел, и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться… Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет», — сказал Шадаев.

«Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ. Поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно», — добавил он.