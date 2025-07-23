Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов

«На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел, и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться… Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет», — сказал Шадаев.