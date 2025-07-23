Почему исламский мир разделился на суннитов и шиитов и где исповедуют эти течения

При поддержке Ирана также была сформирована «Бригада Фатимиюн». Название восходит к имени Фатимы — младшей дочери пророка Мухаммада. В отличие от «Хезболлы», основанную еще в 1982 году, «Фатимиюн» создавалась исключительно для переброски в Сирию. Личный состав бригады комплектовался из афганских шиитов (хазарейцев). Численность бригады составляла от 10 до 20 тыс. человек. В разное время хазарейцы воевали и против советских войск, и против талибов, и против американцев, не говоря уже о противостоянии с формированиями многочисленных полевых командиров моджахедов из числа суннитов. Когда в Афганистане пришло к власти движение «Талибан», хазарейцы стали жертвами расправ со стороны новых властей, которые являются суннитами.