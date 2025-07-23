Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием граждан

С 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) на очном приеме семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить консультационную, социальную и юридическую помощь. Такие расширенные приемы проходят в Перми каждый второй и четвертый четверг месяца.