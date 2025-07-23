Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб 42-летний контрактник из Башкирии

Уроженец Башкирии Радий Султанов погиб в ходе СВО.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Башкирии. В зоне СВО во время боев не стало 42-летнего уроженца Белорецка Радия Султанова. О гибели жителя региона сообщили в районной администрации.

Мужчина родился и вырос в Белорецке, окончил местную школу № 16. После срочной службы в Москве работал на металлургическом комбинате, где освоил профессии волочильщика и калильщика.

В марте 2024 года он подписал контракт с Минобороны. Уже в апреле отправился в зону боевых действий, а в июне ненадолго вернулся домой после ранения. В августе снова уехал на фронт, где погиб при выполнении боевого задания.

Родные вспоминают Радия как доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

24 июля в 11:30 в Белорецке состоится прощание с мужчиной. Траурный митинг начнется в полдень в аллее Героев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.