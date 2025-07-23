В зоне СВО погиб 42-летний контрактник из Башкирии

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Башкирии. В зоне СВО во время боев не стало 42-летнего уроженца Белорецка Радия Султанова. О гибели жителя региона сообщили в районной администрации.
Мужчина родился и вырос в Белорецке, окончил местную школу № 16. После срочной службы в Москве работал на металлургическом комбинате, где освоил профессии волочильщика и калильщика.
В марте 2024 года он подписал контракт с Минобороны. Уже в апреле отправился в зону боевых действий, а в июне ненадолго вернулся домой после ранения. В августе снова уехал на фронт, где погиб при выполнении боевого задания.
Родные вспоминают Радия как доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.
24 июля в 11:30 в Белорецке состоится прощание с мужчиной. Траурный митинг начнется в полдень в аллее Героев.
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