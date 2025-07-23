В Иркутске завершается строительство теплового луча. Ожидается, что к середине августа будут готовы распределительные сети для новых котельных. Затем начнутся проверки под давлением, очистка и обеззараживание систем, а также оформление всех необходимых бумаг. На некоторых участках эти работы уже в процессе. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.