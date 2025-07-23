В Иркутске завершается строительство теплового луча. Ожидается, что к середине августа будут готовы распределительные сети для новых котельных. Затем начнутся проверки под давлением, очистка и обеззараживание систем, а также оформление всех необходимых бумаг. На некоторых участках эти работы уже в процессе. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Мы получили свыше 9,8 миллиарда рублей из госбюджета. Благодаря этому проекту в городе закроют изношенные котельные, смогут возводить новые школы и детские сады, дома, — пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.
По проекту тепловой луч должны сдать 1 ноября 2025 года. Работы идет по графику, несмотря на то, что вместо 42 месяцев нас обязали все сделать за 28. Тепловой луч снизит количество вредных выбросов в атмосферу.
В предстоящем отопительном сезоне все объекты перейдут на централизованное теплоснабжение, отказавшись от котельных. В рамках проекта теплового луча проложили более 5,7 километра тепловых сетей, построили семь центральных тепловых пунктов и две насосные станции. Эти новые сети улучшат ситуацию с коммуникациями на правом берегу.