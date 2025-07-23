На Земле Франца-Иосифа ученые отловили птиц с датчиками-геолокаторами

«Мы отработали две площадки мониторинга на мысе Флора и нам удалось отловить 25 птичек. На площадке кайр мы поймали 14 птиц, из них 7 были с кольцами, которые мы ставили им в 2018 и 2021 годах. Из них с пяти кайр нам удалось снять геолокаторы, которые мы ставили в те же годы, а две птицы пластиковые кольца с геолокаторами утратили. Но это все равно очень хороший результат, потому что кайры сложный объект, здесь у нас очень мало данных по ним, мало возвратов, то есть повторных поимок с кольцами», — сказала Гаврило.